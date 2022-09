Si è abbattuta nella zona tra Sirmione, Peschiera e Pacengo

(LaPresse) Una tromba d’aria è si è formata sul lago di Garda a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Nelle immagini, pubblicate sui social e subito diventate virali, si vede nettamente la colonna della tromba d’aria che scende nelle acque del lago. Al momento, fanno sapere i vigili del fuoco, non si registrano danni in quella zona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata