Oltre 400 persone salvate in mare. Tra loro 20 donne e 80 minori

A Taranto lo sbarco di oltre 400 migranti, che da giorni erano stipati a bordo della Ocean Viking, nave di soccorso della ong Sos Mediterranee. 460 persone le salvate in mare in 10 diverse operazioni. Tra loro 20 donne e 80 minori, la maggior parte dei quali non accompagnati.

