Una ragazza di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla A21 nel Bresciano. Il 21enne che era alla guida dell’altra auto è stato arrestato perché risultato positivo all’alcol test. Entrambi i ragazzi sono originari di Leno, in provincia di Brescia. Per il 21enne, tuttora in ospedale, sono stati disposti i domiciliari. L’incidente è avvenuto nella notte tra Manerbio e Montevico.

