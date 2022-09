Un 52enne di Villa Castelli (Brindisi) ha sparato e ucciso una 46enne e si è impiccato. E’ accaduto questa mattina attorno alle 7. Stando a quanto apprende LaPresse, l’uomo, un muratore del posto, avrebbe aspettato che la donna raggiungesse il posto di lavoro, come faceva ogni mattina. Appena la 46enne è scesa dall’auto per entrare nella sartoria in cui era impiegata, avrebbe sparato due colpi di fucile all’altezza del petto. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Il 52enne ha poi raggiunto la sua abitazione e si è impiccato. Sul posto i carabinieri, coordinati dalla pm della procura di Brindisi, Paola Palumbo.Secondo quanto accertato al momento dai militari, il fucile era regolarmente detenuto. I due, secondo le prime testimonianze, avevano avuto una relazione.

