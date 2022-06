Oltre 200 passeggeri a bordo costretti ad evacuare tra il fumo e l'enorme spavento

La locomotiva di coda che svia dal binario, in piena galleria a Roma all’altezza della stazione Prenestina-Serenissima, con oltre 200 passeggeri a bordo costretti ad evacuare tra il fumo e l’enorme spavento, al buio e lungo il binario in fila indiana dopo l’intervento dei soccorsi dei Vigili del Fuoco, della Polizia, del 118, dei tecnici Rfi e la Polizia Ferroviaria. Per fortuna senza nessun ferito, perché poteva finire molto peggio lo sviamento del treno Rfi Frecciarossa numero 9311, partito da Napoli e diretto a Torino, che ha paralizzato dalle 14 circa di oggi il traffico dell’Alta Velocità sulla linea Roma-Napoli oltre alla tratta Roma-Pescara. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco, tra cui un carro sollevamenti, un nucleo Usar e il carro autoprotettori. Mentre i passeggeri sono stati poi accompagnati ai mezzi sostitutivi messi a disposizione da Trenitalia per proseguire il loro viaggio.

Dal pomeriggio, il traffico sulla tratta Roma-Napoli si è congestionato con punte di ritardi arrivate anche a 60-90 minuti, come riferito dalla stessa Rfi. I treni con fermata a Napoli Afragola sono stati deviati sulla Roma-Cassino per poi rientrare nell’alta velocità, mentre gli altri hanno proseguito sulla linea Roma-Formia. Deviazioni che hanno causato forti disagi che si sono abbattuti soprattutto sulle stazioni di Napoli e a Roma Termini, dove tantissimi passeggeri sono stati costretti a lunghe e interminabili file e attese prima che il loro treno potesse avere l’ok a partire. Nello stesso giorno, è finito invece in tragedia un incidente ferroviario che si è consumato in Baviera, nel sud della Germania, dove a seguito di un deragliamento il tragico bilancio si è attestato a 4 morti e 30 feriti. Sul luogo proseguono le operazioni di ripristino della tratta. Sono ancora in corso le indagini per fare luce sull’incidente.

