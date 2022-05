Sul posto ambulanze, vigili del Fuoco, polizia, carabinieri e Vigili urbani

(LaPresse) Un gruppo di bambini che stavano giocando nel giardino di una scuola dell’infanzia è stato investito da un auto che ha sfondato la recinzione esterna ed è piombata sui piccoli. Secondo le prime informazioni, un bambino è morto e quattro sarebbero rimasti feriti, uno dei quali in modo grave. L’incidente è avvenuto alla scuola dell’infanzia ‘1 Maggio’ a l’Aquila. L’auto era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia. Sul posto ambulanze, vigili del Fuoco, polizia, carabinieri e Vigili urbani.

