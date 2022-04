(LaPresse) – La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre 500mila articoli ed accessori di telefonia con simboli “Made in Italy”, ma in realtà interamente prodotti e successivamente importati dalla Cina. La merce, se immessa in commercio, avrebbe fruttato un illecito guadagno di circa 5 milioni di euro. I Finanzieri hanno notato, esposti sugli scaffali di alcuni negozi del torinese, accessori di telefonia reclamizzati come prodotti di origine italiana, attraverso l’inequivocabile simbologia della bandiera tricolore, nonostante fossero stati interamente realizzati in Asia.

