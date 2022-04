. Le indagini hanno avuto inizio nel novembre 2021 a seguito di un ingente furto per un valore stimato di oltre 350mila euro

(LaPresse) Utilizzavano auto rubate come ariete per forzare l’ingresso dei depositi di merce di alta moda per rubare i capi griffati: in nove sono stati arrestati perché ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti contro il patrimonio e segnatamente furti avente ad oggetto consistenti quantitativi di capi di abbigliamento ed accessori di marchi prestigiosi. Gli arresti, avvenuti nelle province di Monza Brianza, Milano, Lecco, Bergamo e Piacenza. Le indagini hanno avuto inizio nel novembre 2021 a seguito di un ingente furto per un valore stimato di oltre 350mila euro e ulteriori danni strutturali di 20mila perpetrato presso la ditta MaBi di San Daniele del Friuli (Ud), società che cura la fase di controllo qualità delle produzioni per conto di noti marchi della moda. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare la responsabilità del sodalizio criminale in 11 assalti presso altrettanti depositi di marchi “griffati” (tra tentati e consumati) con un illecito profitto di circa 1 milione di euro, commessi nell’arco di soli 3 mesi in tutto il Nord Italia.

