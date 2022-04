La sentenza della Corte d'Assise

La Corte d’assise di Bologna ha condannato all’ergastolo, con un anno di isolamento, Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia nazionale, per la strage alla stazione del 2 agosto 1980 che fece 85 morti e 200 feriti. I giudici hanno condannati anche l’ex amministratore dei condomini di via Gradoli Domenico Catracchia e l’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata