Chiedono giustizia climatica e ribadiscono il no alla guerra

(LaPresse) A Milano è andato in scena il nuovo appuntamento con il Fridays for future, il primo del 2022. Migliaia di giovani in un corteo coloratissimo per le vie del centro del capoluogo lombardo per chiedere giustizia climatica e per dire no alla guerra in Ucraina. “Questo conflitto è strettamente legato alle esigenze di Stati Uniti e Russia di vendere gas naturale e se fossimo passati alle energie rinnovabili e avessimo già abbandonato i combustibili fossili non vedremmo questi aumenti legati all’energia”, fanno sapere i giovani attivisti.

