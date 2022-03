L'uomo è già detenuto al 41-bis

(LaPresse) Beni del valore di 5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania a un responsabile operativo del clan mafioso Santapaola/Ercolano, attualmente detenuto al 41-bis. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Catania, riguarda quote societarie e compendio di beni aziendali di una fabbrica di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia, con sede a Misterbianco, e una attività di autorimesse e garage nelle vicinanze di ‘Villa Bellini’ a Catania, entrambe riconducibili al membro del clan. Le indagini hanno messo in luce la ‘mafiosità’ dell’impresa, in quanto frutto dell’attività illecita. La società infatti si era imposta sul mercato per le forniture di calcestruzzo a discapito di imprese concorrenti, proprio in ragione del ruolo apicale nel contesto criminale catanese del suo ‘socio occulto’.

