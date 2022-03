Presenti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti oltre che una delegazione del Partito Democratico guidata dal vicesegretario, Giuseppe Provenzano e dalla senatrice, Simona Malpezzi

(LaPresse) Roma ricorda l’eccidio di via Fani. Durante una breve cerimonia sono state deposte mercoledì mattina alcune corone di fiori nel luogo in cui, il 16 marzo 1978, un commando delle Brigate Rosse rapì il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro e uccise i cinque agenti della sua scorta. Il Capo dello Stato non ha partecipato al ricordo ma ha inviato una corona d’alloro con il Tricolore. Presenti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti oltre che una delegazione del Partito Democratico guidata dal vicesegretario, Giuseppe Provenzano e dalla senatrice, Simona Malpezzi.

