Così il sindaco di Napoli a margine della marcia della Pace

(LaPresse) “Siamo in contatto con la Regione ed è chiaro che andranno definiti con precisione i compiti di ognuno, questa sarà una crisi lunga e dobbiamo essere capaci di gestire la situazione al di là della parte emotiva. La situazione dsurerà per mesi e c’è bisogno di un’organizzazione strutturata che sia in grado di reggere l’impatto dei profughi”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Mafredi, a margine della marcia della Pace.

