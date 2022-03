"La musica ci ha sempre unito, vogliamo serenità nella nostra terra"

(LaPresse) La sala Scarlatti del Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli ha ospitato il concerto delle allieve russe e ucraine per chiedere la pace. “La musica ci ha sempre unito, e abbiamo voluto lanciare un messaggio non solo ai nostri Paesi ma a tutta l’Europa: vogliamo pace e serenità per tutti”.

SEGUI LA DIRETTA VIDEO – ULTIMA ORA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata