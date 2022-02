L'operazione è collegata a quella del 10 gennaio, per la quale è in carcere un infermiere che fingeva di somministrare i vaccini

(LaPresse) Sono 35 le misure cautelari applicate dalla polizia di Stato di Ancona nei confronti di persone accusate di far parte di un sistema per ottenere green pass a pagamento, attraverso finte inoculazioni di vaccino. I soggetti sono accusati a vario titolo di corruzione, falso ideologico, peculato, continuati e in concorso. Per la vicenda è già finito in carcere, con un’operazione del 10 gennaio 2022, un infermiere di Ancona, accusato di fingere la somministrazione del vaccino anti Covid dietro pagamenti in denaro, per poter rilasciare il green pass anche a chi non era vaccinato.

