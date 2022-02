La showgirl torna sullo spot delle polemiche: "Una delle regioni italiane più rappresentativa"

(LaPresse) Elisabetta Canalis torna sullo spot della Liguria, di cui è testimonial, e intorno al quale si sono sollevate diverse polemiche per via del suo compenso (100mila euro) ma anche perché stata scelta lei, che è sarda, e non un personaggio ligure. “Credo che la Liguria sia una delle regioni italiane più rappresentative nel mondo, è una regione che offre tantissimo, dal punto di vista paesaggistico e del cibo”, ha detto la showgirl in un video in cui ha poi spiegato: “Per me poi ha un valore particolare perché è il luogo dove ho fatto l’esperienza professionale più importante, quella di Sanremo, ho dei ricordi bellissimi ed è un posto che mi da tanta felicità: per me la Liguria è davvero una regione speciale”, ha concluso la Canalis.

