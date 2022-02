La conduttrice aveva 78 anni

Mondo della televisione in lutto. E’ scomparsa, all’età di 78 anni, Donatella Raffai, storico volto di ‘Chi l’ha visto?‘, una delle trasmissioni più longeve e di maggior successo della Rai. La sua fama è legata anche alla precedente esperienza a ‘Telefono giallo’. Da tempo era malata. La giornalista e conduttrice era da tempo lontana dalle scene, dopo la scelta di ritirarsi a vita privata all’inizio degli anni Duemila. Originaria di Fabriano, Raffai si trasferì a Roma per iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo. Ad appena sedici anni comparve nel film ‘Dolci inganni’ di Alberto Lattuada. Successivamente passò a lavorare alla Rca, come responsabile delle pubbliche relazioni di alcuni artisti, tra cui Nada e Claudio Baglioni. Agli inizi degli anni ’70 approdò in Rai, inizialmente alla conduzione di trasmissioni radio come ‘Radio anch’io’ e ‘Chiamate Roma 3131’ e alla fine degli anni ’80 passò al piccolo schermo, dove divenne una delle protagoniste della Raitre di Angelo Guglielmi. Lavorò come autrice e conduttrice a programmi come ‘Telefono giallo’, che inaugurò la felice stagione della ‘tv utile’, ‘Filò’, ‘Posto pubblico nel verde’ e ‘Camice bianco’.

Ma il grande successo arrivò con ‘Chi l’ha visto?’, che condusse dalla prima edizione del 1989 fino al 1994. Lo stile che impose al programma riscosse grande consenso e portò a Raffai un’enorme popolarità, confermata dal Telegatto e l’Oscar Tv vinti nel 1990 come personaggio femminile dell’anno e dall’imitazione che le riservano molti comici del periodo, tra cui quella di Corrado Guzzanti. Nella stagione 1991-’92 condusse ‘Parte civile’ e nel 1992 ‘8262’, sempre per Raitre. Conclusa definitivamente l’esperienza a ‘Chi l’ha visto’, nell’inverno 1995 approdò su Raiuno per condurre il talk show di seconda serata ‘Anni d’infanzia’ e qualche mese dopo ‘Lasciate un messaggio dopo il bip’. Nel 1997-98 partecipò come inviata ad alcune puntate di ‘Domenica In’, su Raiuno. Nel 1998 prese parte al film ‘La guerra degli Antò’ in un breve cameo nel ruolo di sé stessa. Alla fine degli anni ’90, il trasloco a Mediaset, come conduttrice di ‘Giallo 4’, su Retequattro. Ma l’esperienza non riscosse il successo sperato, e Raffai decise di chiudere la sua carriera televisiva. Raffai, che lascia due figli, viveva con l’attuale compagno Silvio Maestranzi, ex regista Ra

