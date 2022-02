L'aggressione risale allo scorso 25 settembre

(LaPresse) Un 26enne italiano è stato arrestato dalla Polizia a Milano con l’accusa di tentato omicidio di un poliziotto, libero dal servizio, e di un suo amico che, lo scorso 25 settembre, erano intervenuti per bloccarlo dopo che lo stesso aveva rapinato una ragazza in via Massimo d’Azeglio. Quella sera le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale si erano recate con urgenza in via D’Azeglio dove era stata segnalata una rapina con alcune persone rimaste ferite: due rapinatori, di cui uno armato di coltello, avevano rubato la borsa e due collanine a una turista statunitense di 29 anni che si trovava in compagnia di un 28enne. Un poliziotto, libero da servizio, visti i due ragazzi inseguire i presunti colpevoli, era subito intervenuto riuscendo a bloccare l’uomo con il coltello che, tuttavia, era riuscito a liberarsi dalla presa accoltellando con violenza entrambi i giovani all’addome e al fianco. Il poliziotto, ricoverato al Niguarda, aveva riportato 7 giorni di prognosi e il 28enne, ricoverato al Fatebenefratelli, era stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.

