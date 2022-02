Il ragazzo avrebbe ammesso di aver avuto un rapporto sessuale con lei ritenendo fosse consenziente

A Reggio Emilia, una ragazza di 15 anni ha denunciato uno stupro, per cui è stato fermato un suo coetaneo che al momento è ai domiciliari. I fatti risalirebbero a venerdì scorso, quando la giovane avrebbe sporto denuncia ai carabinieri e il ragazzo avrebbe ammesso di aver avuto un rapporto sessuale con lei, ritenendo fosse consenziente. “Il 15enne è al momento ai domiciliari, perché è stata accolta la mia richiesta di non applicare, come diceva il pubblico ministero, la detenzione cautelare presso un carcere minorile, ma di mandarlo a casa per vari motivi: oltre a essere incensurato, si tratta di una vicenda da chiarire – ha dichiarato, a LaPresse, l’avvocato del ragazzo coinvolto, Giacomo Fornaciari -. Il giudice ha accolto la richiesta, perché l’accusa è di aver approfittato della sua condizione di alterazione (da alcol, ndr) tale da compromettere la capacità di esprimere un valido consenso: il ragazzo avrebbe male interpretato il consenso della 15enne, che era viziato dal fatto di essere ubriaca”.

