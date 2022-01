Durante la colluttazione i giovani tentano di sottrarre la pistola all'agente, provocando l'esplosione di un paio di colpi

Un agente di polizia locale in borghese è stato aggredito da un gruppo di ragazzi a Milano nella notte tra venerdì e sabato scorso. L’uomo in un primo momento spara un colpo in aria con la pistola che aveva con sè. Durante la colluttazione i ragazzi tentano di sottrargli la pistola, provocando l’esplosione di un paio di colpi. L’episodio è finito in un video pubblicato dalla pagina ‘Milanobelladadio’ e ‘Welcome to favelas’. ‘Guardate che è carica’ dice il vigile mentre i giovani gli rispondono ‘togli la pistola’. Il gruppo, stando a quanto riportato, arriva a sottrarre la pistola al vigile per poi fuggire buttandola sotto un’auto, mentre un secondo vigile chiama la centrale. Sul caso, avvenuto intorno alle 2 di sabato notte in via Fra Pacioli all’angolo con via Coni Zugna, in zona Navigli, sono in corso accertamenti.

Il video dell’aggressione

Alcuni dei presunti responsabili sonmo stati individuati. Al momento tra di loro risultano alcuni maggiorenni in trasferta a Milano e provenienti da fuori regione, almeno uno di Bolzano.

Secondo quanto ricostruito, uno dei due agenti, intento a osservare un gruppo di ragazzi, è stato da questi avvicinato e accerchiato. L’agente si è qualificato e, continuando a essere accerchiato, ha esploso un colpo in aria per farli allontanare. L’agente ha provato a risalire in auto, ma è stato aggredito da alcuni componenti del gruppo. Dopo una colluttazione i ragazzi sono riusciti a sottrarre l’arma di servizio all’uomo che ha provato a difendersi e a resistere all’aggressione. Durante la colluttazione è stato esploso accidentalmente un colpo di pistola senza conseguenze per nessuno. Nel mentre il secondo agente di pattuglia ha allertato la Centrale Operativa e sono sopraggiunte altre due pattuglie. Il gruppo si è dato poi alla fuga e ha abbandonato l’arma gettandola sotto un’auto parcheggiata. Tutto dura pochi minuti. L’agente aggredito, di 61 anni, viene portato in ospedale dove riceve le cure necessarie per le lesioni subite e successivamente dimesso.

La pattuglia era in zona viale Coni Zugna per un normale servizio di controllo di tipo informativo perché nei giorni precedenti alcuni cittadini avevano segnalato atti di vandalismo alle auto parcheggiate. La stessa notte la Polizia locale avvia le indagini grazie alle quali alcuni componenti del gruppo vengono individuati. La Polizia locale, in contatto con l’autorità giudiziaria, sta acquisendo tutte le prove video, testimoniali e ogni ulteriore elemento emerso per arrivare all’identificazione di tutto il gruppo.

