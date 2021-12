Una ragazza è riuscita a sfuggire, un'altra è stata stuprata

Due episodi di violenza sessuale sono avvenuti venerdì sera in provincia di Varese, sulla linea del treno regionale Varese-Milano. Lo riporta il quotidiano Il Giorno Gli autori sarebbero in entrambi i casi gli stessi due giovani. Una 22enne è stata stuprata su un vagone. Dopo circa un quarto d’ora i due hanno tentato di violentare un’altra 22enne alla stazione di Venegono Inferiore ma la ragazza è riuscita a divincolarsi. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale a Varese e sono poi stata ascoltate dalla polizia che indaga sugli episodi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata