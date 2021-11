Foto @AlarmPhone Twitter

L'allarme era stato lanciato da Alarm Phone ieri sera, a bordo anche una quindicina di bambini

Sono stati salvati i 240 migranti che da ieri si trovavano al largo della Calabria. Viaggiavano bordo di un motopeschereccio. Una motovedetta della Guardia costiera ha accompagnato nel porto di Roccella Jonica (Reggio Calabria) 80 persone, mentre il resto del gruppo, 160 persone circa, è stato trasbordato su un pattugliatore rumeno diretto al porto di Crotone. Le operazioni di soccorso sono state molto difficili per vie delle difficili condizioni meteo-marine. Da giorni infatti è allerta rossa in Calabria per il maltempo e per mareggiate.

L’allarme lanciato da Alarm Phone

“Duecento vite in pericolo a est della Calabria. Siamo in contatto con una barca in pericolo a 81 miglia dalle coste italiane. Onde e tempesta mettono a rischio la vita delle persone a bordo. Le autorità sono informate, ma si rifiutano di farci sapere se andranno a soccorrerle”. Lo scrive su Twitter Alarm Phone. Le 200 persone in pericolo a largo della #Calabria, compresi 15 bambini, sono nel panico: la situazione in mare è estremamente critica e stanno imbarcando acqua.

non lasciateli affogare!

🔴 Soccorreteli subito!

