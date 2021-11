L'intervento con i vigili del fuoco, in volo sui boschi del Sud Sardegna

(LaPresse) Intervento in volo sui boschi di Villamassargia dei vigili del fuoco, con l’obiettivo di individuare, recuperare e portare al sicuro un escursionista ferito, dopo esser precipitato in un dirupo. Ci hanno pensato gli aerosoccorritori dei Vigili del fuoco a bordo dell’elicottero Drago 43. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

