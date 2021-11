I carabinieri hanno anche denunciato tre pusher

(LaPresse) I carabinieri della compagnia Torino San Carlo, in collaborazione con i colleghi del Nas e il Nucleo cinofili di Volpiano, hanno eseguito un controllo straordinario nel weekend nelle zone della movida di piazza Santa Giulia e aree limitrofe del capoluogo piemontese. Durante l’attività i militari dell’Arma hanno identificato 61 persone ed eseguito 15 perquisizioni. Tre pusher, sorpresi a cedere piccole dosi di stupefacente in strada, sono stati denunciati a piede libero e i clienti segnalati alla Prefettura. In un bar di via Cesare Balbo i carabinieri hanno trovato diversi involucri nascosti in più punti del bagno, contenenti complessivamente circa 100 grammi di droga, tra marijuana e hashish. Nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale sono state accertate due violazioni amministrative, una per carenza igienica, con una sanzione di 1000 euro, e una per assenza del manuale di autocontrollo, con una sanzione pecuniaria di 2000 euro. Una successiva ispezione in un altro bar della stessa via ha permesso di denunciare il proprietario perché somministrava ai clienti alimenti in cattivo stato di conservazione. Sequestrati circa 32 chili di generi alimentari.

