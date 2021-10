Manifestazione di protesta nella Capitale. Rizzo (Partito Comunista): “Finisce qui la luna di miele tra Draghi e il popolo italiano”

Sono circa 300 le persone che si sono date appuntamento in piazza San Giovanni a Roma per il sit-in contro il G20 in corso nella Capitale. Sul palco, dove cappeggia la scritta “No Draghi, il governo delle banche” si alternano interventi di lavoratori e attivisti. “Finisce oggi la luna di miele tra Draghi e il popolo italiano”, dice Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista: “Le misure economiche e sociali varate colpiscono i lavoratori e fanno operazioni odiose contro il popolo italiano. Ma può un banchiere fare gli interessi del popolo?”, conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata