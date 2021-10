Fu il primo soccorritore a calarsi nel pozzo dove era caduto il bambino nel giugno 1981

È morto a 77 anni Angelo Licheri, tra i primi ad arrivare a Vermicino, nel giugno 1981 quando Alfredino cadde nel pozzo. Licheri fu il primo soccorritore a calarsi nel pozzo, dove rimase a testa in giù per 45 minuti. Era da tempo ricoverato in una clinica a Nettuno, in provincia di Roma. Domani saranno celebrati i funerali di Licheri a Nettuno.

