Presente anche il segretario Pd Enrico Letta

(LaPresse) “Una bellissima piazza, una grandissima forza, una giornata stupenda ma non per il sindacato, per tutto il Paese. Questa è una giornata in cui la democrazia esce più forte”, così il segretario della Cgil Landini parlando dal corteo della manifestazioni nazionale convocata in piazza San Giovanni a Roma dai sindacati.

