Intervento dei carabinieri: i fermati avevano dichiarato di essere giardinieri

(LaPresse) I carabinieri di Crema hanno arrestato due uomini residenti a Milano di 53 e 27 anni per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana. I due avevano allestito una sera artigianale in un appartamento di Crema, dove crescevano oltre 260 piante di cannabis. Durante la perquisizione dell’abitazione sono stati ritrovati anche 563 grammi della sostanza stupefacente, pronta per essere confezionata e venduta. L’abitazione era tenuta sotto osservazione dei militari da tempo. Durante l’ultimo controllo, i due arrestati riferivano alle autorità di lavorare nell’appartamento come giardinieri. Il pretesto non ha convinto gli agenti, che una volta dentro hanno scoperto la serra all’interno di box di metallo, nascosto dietro una porta di ferro chiusa a chiave.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata