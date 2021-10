Distrutti computer, stampati e un dipinto di Ennio Calabria. Nella notte 12 arresti: tra i fermati anche i leader di Forza Nuova Castellino e Fiore

L’assalto alla sede nazionale della CGIL, a Roma, da parte di manifestanti No Green Pass ha lasciato devastazioni negli uffici e un profondo senso di rabbia tra gli attivisti del sindacato. “Hanno tirato una stampante e hanno distrutto un dipinto di Calabria, è un’opera d’arte”, spiega una dipendente della CGIL mostrando i danni alla sede di Roma. Alla testa del violento assalto c’erano i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino, tra i 12 arrestati nella notte per gli scontri avvenuti durante la manifestazione di sabato per le vie della capitale.

