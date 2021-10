La donna è sospettata dell'omicidio del figlio: il piccolo era stato adagiato sulla cassa di un supermercato a Città della Pieve

È stata sottoposta a fermo la madre del piccolo di due anni morto ieri a Perugia, che lei stessa aveva all’ospedale a Città della Pieve (Perugia). La donna è stata fermata come persona indiziata di delitto, ed è stata quindi trasferita nel carcere perugino. La decisione è stata disposta dal sostituto procuratore Manuela Comodi al termine dell’interrogatorio condotto nella notte. La donna, secondo quando emerge in questa fase, non avrebbe comunque confessato per il momento.

Un passeggino e un coltello trovati in un capannone abbandonato

Nella serata sono inoltre andati avanti le indagini e i rilievi da parte di carabinieri e scientifica, i quali hanno rinvenuto un passeggino e un coltello nei pressi di un capannone abbandonato, non distante dal supermercato dove è stato trovato il corpo del piccolo.

