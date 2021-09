La 27enne fu uccisa in casa a Calmasino di Bardolino, nel Veronese, il 5 settembre

Si sarebbe impiccato in carcere, questa mattina, l’uomo accusato dell’omicidio di Chiara Ugolini, a Calmasino di Bardolino, in provincia di Verona il 5 settembre scorso. La notizia è stata diffusa dal segretario Uilpa PP, Gennarino De Fazio in una nota. La scoperta del suicidio in cella a Verona è avvenuta questa mattina alle 5.30: “Proprio oggi pare dovesse essere sottoposto a interrogatorio”, si legge nel comunicato.

Il 38enne Emanuele Impellizzeri era stato fermato mentre viaggiava in moto nel tratto fiorentino dell’autostrada A1 nella tarda serata di domenica 5 settembre, lo stesso giorno in cui venne trovata morta a Calmasino la sua vicina di casa 27enne. Il gip del tribunale di Firenze Angela Fantechi aveva quindi convalidato il fermo dell’uomo, trasferito in primo momento nel penitenziario fiorentino di Sollicciano, e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

