I giovani chiedono ai governi un cambiamento immediato nella politica ambientale

(LaPresse) Un cambiamento immediato nella politica ambientale per salvare il pianeta. È quanto chiedono ai governi i giovani che a Milano – come in altre 69 città italiane e in moltissime città nel mondo – si sono ritrovati per lo ‘Sciopero Globale per il Clima’ (‘Global Climate Strike’) indetto dai Fridays for Future. “Giustizia climatica ora”, l’invocazione dei giovani. Solo nel capoluogo lombardo sono migliaia le ragazze e i ragazzi che hanno aderito all’iniziativa. “Oggi si sciopera in tutto il mondo. Tutti, da tutte le città, da tutte le nazioni, stiamo chiedendo che l’azione per il clima sia davvero giusta e istantanea”, dice Martina Comparelli, una delle cinque portavoce nazionali di Fridays for Future Italia. È il primo sciopero globale della stagione e il primo dopo la pandemia. L’assenza dalla scuola non sarà conteggiata sul registro, purché la partecipazione allo sciopero globale sia effettiva.

For the Global Climate Strike, Stockholm strikers are fighting against deforestation and for indigenous rights! #StandWithSapmi #UprootTheSystem pic.twitter.com/Gzbb5CVkfm — Fridays For Future (@Fridays4future) September 24, 2021

