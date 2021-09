Il 30enne originario del Bellunese è stato visto per l'ultima volta venerdì sera

E’ stata trovata mercoledì pomeriggio, nel territorio del comune di Casorate Primo (Pavia), l’auto di Giacomo sartori, 30enne originario della provincia di Belluno, scomparso da Milano, città in cui vive e lavora. I familiari e gli amici non hanno più sue notizie dalla serata di sabato 18 settembre giorno in cui il 30enne è stato visto per l’ultima volta intorno alle 23:30 in un locale di viale Vittorio Veneto.

L’auto aziendale regolarmente parcheggiata

L’auto, una Volkswagen Polo grigio scuro di proprietà dell’azienda per cui lavora Sartori, è stata trovata regolarmente parcheggiata e chiusa ed al momento non sono emersi elementi utili e sono in corso i rilievi da parte di personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano.

Il furto dello zaino nel bar

La sera in cui è scomparso, Sartori si trovava insieme ad alcuni amici per passare la serata e mezz’ora prima della mezzanotte si è congedato. Era un po’ scosso perchè gli avevano rubato uno zaino con il pc e il portafogli, ma agli amici non aveva detto nulla di particolare.

Le ricerche e la pagina Facebook creata dai familiari

La famiglia dell’uomo ha sporto denuncia lunedì mattina ai carabinieri di Belluno mentre le ricerche si sono da subito concentrate nel milanese. Amici e familiari hanno da subito creato e attivato la pagina Facebook “Missing Giacomo Sartori” per condividere informazioni sulla sua scomparsa.

