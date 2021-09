Mobilitazione a oltranza contro il piano di assunzioni di Ita

Centinaia di dipendenti di Alitalia sono scesi in piazza a Roma contro il piano di assunzione della nuova compagnia aerea ITA, che inizierà le proprie attività il 15 ottobre. Il sit-in, andato in scena in piazza San Silvestro, è stato organizzato a seguito del fallimento dei negoziati tra i sindacati e il consiglio di amministrazione di ITA. La neonata compagnia prevede di assumere 2.800 persone con delle deroghe al contratto collettivo nazionale e, secondo i sindacati, sono 7.500 i dipendenti di Alitalia che potrebbero rimanere esclusi dal piano di assunzione e perdere il lavoro. I dipendenti e i sindacati Alitalia hanno per questo annunciato uno sciopero nazionale per la giornata di venerdì 24 settembre.

