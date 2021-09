Centinaia di attivisti hanno sfilato per le vie del centro

Diverse centinaia di attivisti no vax sono tornati in piazza a Milano sfilando per le vie del centro. Tra i tanti cori contro il Green pass, recentemente esteso a tutti i posti di lavoro pubblici e privati, anche contestazioni al presidente del consiglio Mario Draghi.

