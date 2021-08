Le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza

(LaPresse) Fast & Furious per le vie di Cornigliano, quartiere alla periferia ovest di Genova. Nella notte è andato infatti in scena uno spettacolare inseguimento tra una pattuglia della polizia e un 25enne che dopo essere evaso dai domiciliari ha rubato un auto a pochi passi dal commissariato. Dopo un tentativo di fuga e diverse manovre azzardate per le vie cittadine, il giovane è stato fermato ed arrestato per evasione e furto aggravato. Il 25enne, già gravato da precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, è stato denunciato anche per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere e per guida in stato d’ebbrezza.

