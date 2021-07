Le immagini, riprese da una telecamere di sicurezza, agli atti della procura: non si vede il momento dello sparo

Dalle indagini della Procura di Pavia è emerso un video, ripreso da una telecamera di sorveglianza, che mostra il 39enne marocchino Youns El Boussettaoui colpire con violenza l’assessore alla sicurezza di Voghera Massimo Adriatici. Da quanto si è saputo da fonti giudiziarie, le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza mostrano il 39enne marocchino raggiungere alle spalle l’assessore e sferrargli un pugno su un orecchio, facendolo cadere a terra.

L’inquadratura mostra quella che gli inquirenti hanno definito “un aggressione a freddo”, senza apparenti ragioni, avvenuta dopo un breve scambio di battute tra il marocchino e l’assessore. Nell’inquadratura si vede l’assessore cadere a terra ma non mostrano invece il momento in cui Adriatici estrae l’arma e apre il fuocvo contro il 39enne. Subito dopo si vede Adriatici rialzarsi e recuperare il cellulare ma nell’inquadratura non compare più la vittima.

