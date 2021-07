Nell'attentato mafioso persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta

Oggi è il 29esimo anniversario della strage di via D’Amelio, a Palermo, che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e a cinque agenti della scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

“L’attentato di via D’Amelio venne concepito e messo in atto con brutale disumanità. Paolo Borsellino pagò con la vita la propria rettitudine e la coerenza di uomo delle Istituzioni”, ha dichiarato il Capo dello Stato Sergio Mattarella. “Paolo Borsellino, e come lui Giovanni Falcone, hanno testimoniato, da uomini dello Stato, come le mafie possono essere sconfitte”.

