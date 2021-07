Operazione della Guardia di Finanza: fermati due ucraini

(LaPresse) Nelle prime ore del mattino di sabato 10 luglio una pattuglia della polizia ha sorpreso 32 migranti sulla spiaggia di contrada Marianelli, in provincia di Siracusa; a poca distanza è stato trovato un piccolo gommone con il quale avevano raggiunto la costa, evidentemente sbarcati da un’imbarcazione più grande. Grazie a un rapido scambio di informazioni tra la questura di Siracusa e il Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo, si è notato che il gommone poteva essere il tender di un veliero battente bandiera tedesca avvistato e fotografato il giorno prima a 50 miglia a est delle coste siciliane da un aereo Atr del Comando operativo aeronavale della Guardia di Finanza. Il veliero è stato quindi individuato 20 miglia a sud di Pozzallo, in navigazione verso Malta; l’imbarcazione sospetta batteva bandiera statunitense e non più tedesca ed era priva del gommone di servizio. A bordo c’erano due ucraini. L’imbarcazione è stata sequestrata e condotta nel porto di Marzamemi per ulteriori approfondimenti, mentre i due ucraini sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata