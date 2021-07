Protestano gestori di discoteche e sale da ballo: "Abbiamo luoghi controllati"

Il mondo della notte scende in piazza: presidio di lavoratori e titolari di discoteche, night club e sale da ballo in Piazza San Silvestro per protestare contro la prolungata inattività di ben diciassette mesi. ‘’Dovrebbero spiegarci perché non possiamo riaprire, quando sono autorizzate tutte le altre attività di aggregazione sul territorio nazionale’’ dice un manifestante. ‘’Questa situazione conduce all’abusivismo, alla mancanza di regole e di sicurezza. Le discoteche sono dei luoghi controllati e controllabili.’’ lamentano altri. La manifestazione si è poi parzialmente spostata in Piazza Montecitorio: una delegazione, munita di cartelloni e megafoni, è arrivata di fronte al Parlamento per continuare il comizio, conclusosi con l’incatenamento simbolico di due rappresentanti della categoria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata