Il presidente del Family Day: "In Paesi con leggi simili a ddl Zan no diminuzione reati contro omosessuali"

(LaPresse) – “Dal punto di vista della cossiddetta transizione di genere, i dati oggettivi ci dicono che purtroppo il tasso di suicidi è molto alto”. A sostenerlo è Massimo Gandolfini presidente del Family Day intervenuto questo pomeriggio ad un convegno contro il Ddl Zan in Regione Lombardia indetto dalla consigliera di Fratelli d’Italia Barbara Mazzali. “In altri Paesi con leggi simili al ddl non si è affatto verificata una diminuzione delle azioni violente contro gli omosessuali che non sono state più tutelate” ha aggiunto a margine dell’evento.

