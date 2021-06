Temperature intorno ai 40 gradi soprattutto al Sud

Nei prossimi giorni l‘ondata di calore si intensificherà ulteriormente con temperature intorno ai 40 gradi, in particolare al Sud e in Sicilia.

“L’anticiclone africano si sta rinforzando nuovamente sopra la nostra penisola riproponendo uno scenario molto simile a quello osservato la settimana appena trascorsa: la massa d’aria bollente, infatti, insisterà ancora una volta soprattutto sulla Sicilia e al Sud. Il clima– avvertono i meteorologi di IconaMeteo.it – è comunque molto caldo anche nel resto dell’Italia e talora afoso sulle regioni del Nord. In questa situazione le precipitazioni resteranno scarse o del tutto assenti su gran parte del Paese aggravando la siccità in molte regioni. Un’eccezione in questo quadro è costituita dalle aree alpine che sono lambite da una circolazione di aria più fresca e instabile il cui centro è al momento quasi stazionario sul nord ovest della Francia”.

Le previsioni per martedì 29 giugno

Sulle Alpi e lungo le Prealpi, specie sul Nord-Ovest, condizioni di instabilità fin dal mattino, con nubi e possibili rovesci o temporali sparsi; non si escludono locali coinvolgimenti delle vicine pianure, specie sul Nord-Ovest. Nel resto d’Italia tempo più stabile e soleggiato, salvo dei temporanei addensamenti in Liguria e sui rilievi e delle velature a tratti dense in transito su parte del Centro-Sud.

Clima caldo in tutta Italia, ma con temperature in lieve calo su Alpi, Nord-Ovest e regioni centrali tirreniche; massime in lieve aumento, invece, sul versante adriatico e su quello ionico. Valori pomeridiani in generale dai 28 ai 35 gradi, ma con punte anche superiori in Emilia Romagna, interno del Centro, regioni meridionali e Isole maggiori; possibili locali picchi prossimi ai 40 gradi in Sicilia. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza; dalla sera si intensifica il libeccio sul mar Ligure. Mari: in generale calmi o poco mossi; nella seconda parte della giornata moto ondoso in aumento sul Ligure.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata