Ieri due anziani morti, uno nel tentativo di salvare l'altro. Un 65enne era deceduto invece salvano da figlia

Dopo i tre decessi avvenuti ieri in spiaggia in Sardegna, oggi se ne registra un altro. Un uomo di 55 anni che stava facendo il bagno al Poetto a Cagliari, all’altezza della sesta fermata, ha avuto un malore a pochi metri dal bagnasciuga, è caduto in acqua e ha avuto un principio di annegamento. È stato soccorso dai bagnanti e subito è arrivato il 118, che ha tentato di rianimarlo per mezz’ora. Il medico ha accertato che l’uomo ha avuto un infarto.

Ieri altri tre decessi in mare

Doppio dramma in serata nella spiaggia di Foxi ‘e Sali, a Pula, nel sud Sardegna. Due anziani hanno perso la vita: si tratta di Gianni Fanais, ex bagnino di 72 anni, e Roberto Mudu, di 87. Mudu ha avuto un malore improvviso in acqua e stava rischiando di annegare. Fanais, senza pensarci un attimo, si è tuffato per salvarlo ma, forse per lo sforzo fatto, è stato stroncato da un malore. Anche l’ottantasettenne, trascinato fuori dal mare in condizioni gravissime, è morto dopo pochi minuti.

Si è tuffato in mare per salvare due ragazze che, in forte difficoltà, annaspavano nell’acqua della marina di Arbus, nel Medio campidano, nella parte sudoccidentale della Sardegna. L’uomo, circa 65 anni, è riuscito a riportare a riva sane e salve le giovani bagnanti ma, dopo pochi secondi si è sentito male, si è accasciato sulla riva e in pochi secondi è morto: secondo quanto si apprende, il cuore non retto allo sforzo. I turisti presenti, che hanno assistito increduli alla scena, hanno chiamato immediatamente il 118, che ha a sua volta allertato l’elisoccorso: nonostante l’arrivo tempestivo del personale sanitario e i tentativi di rianimarlo, per l’uomo, probabilmente stroncato da un attacco cardiaco, non c’è stato niente da fare.

