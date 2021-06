La storica attivista alla manifestazione: "Siamo dalla parte giusta della storia"

(LaPresse) – “Abbiamo bisogno di queste piazze per far capire che siamo dalla parte giusta della storia. In tante persone hanno avuto la vita rovinata da un’aggressione o da un’insulto. Agli omofobi e ai razzisti diciamo: è finita la pacchia. l’omofobia e l’odio non pagano”. Così Vladimir Luxuria, ex parlamentare e storica attivista Lgbt al Pride di Milano.

