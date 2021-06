Le voci dal corteo nella Capitale

(LaPresse) – Più di 10mila persone in corteo a Roma per il Pride a favore dei diritti Lgbt e per l’approvazione del ddl Zan contro l’omotransfobia. Nel mirino dei partecipanti soprattutto l’attacco del Vaticano considerata un’ingerenza nella politica italiana.

