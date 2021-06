Incontro delle associazioni, aperto ai cittadini, in vista dei meeting nella città lucana

(LaPresse) – Assemblea pubblica a Matera in vista del G20 degli Esteri e dello Sviluppo che si terranno nella città lucana il 29 giugno. Un appuntamento aperto ai cittadini per promuovere la convergenza nelle lotte per l’ambiente, il lavoro, i diritti sociali e la democrazia.

