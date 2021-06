Operazione della Guardia di Finanza: 6 persone denunciate

(LaPresse) La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 1.600.000 articoli contraffatti e non sicuri, tra cui capi di abbigliamento e gadget connessi agli Europei di calcio, e mascherine privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore, quali l’importatore, il produttore e la descrizione delle caratteristiche in lingua italiana. Denunciati per ricettazione e commercio di prodotti falsi 6 responsabili, sia italiani sia stranieri, e segnalati altri 10 alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa.

