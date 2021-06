Tornano i film in piazza a Trastevere. Oltre al ministro, Raggi e Zingaretti

Il Cinema America riparte e lo fa in anticipo rispetto a quanto previsto “per offrire alla città una alternativa culturale rispetto alla violenza che nelle ultime settimane ha riempito le piazze romane”. Ad assistere alla prima della nuova stagione, che vedeva in programma il film “Favolacce”, un parterre di lusso. Accovacciati tra gli tra gli altri in prima fila sul mattonato di piazza San Cosimato il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma Virginia Raggi, il ministro della Salute Speranza.

