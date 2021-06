Il commento a proposito della scarcerazione dei tre indagati

“Dovete essere felici di vivere in uno Stato dove il sistema fa giustizia o è una garanzia, invece sembra che non siate felici. Dovete essere felici, l’Italia è un Paese democratico”. Così la gip di Verbania Donatella Banci Buonamici, interrogata dai giornalisti, a proposito della decisione di scarcerare i tre indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla strage al Mottarone, mandando Gabriele Tadini ai domiciliari e mettendo in libertà Luigi Nerini ed Enrico Perocchio.

“Il pericolo di fuga non esisteva per le motivazioni per cui l’ho detto. Non ho ritenuto per due persone la sussistenza di gravi indizi, non perché non abbia creduto a uno ma perché ho ritenuto non riscontrata la chiamata in correità” ha spiegato. “La chiamata in correità in fase cautelare deve essere dettagliata e questa non lo era ed era smentita da altri risultati” ha aggiunto.

