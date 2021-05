Due scosse di terremoto ravvicinate a Gubbio, in provincia di Perugia. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: la prima poco prima delle 10 del mattino di magnitudo 4.0, la seconda poco dopo le 10 di magnitudo 3.1 Al momento non sono giunte segnalazioni di danni a persone o cose, ma sono in corso verifiche.

